ГУР установило подразделение РФ, которое получило приказ убивать гражданских под Покровском

Украинская разведка обнародовала перехват разговора, в котором зафиксирована подготовка оккупантов к зачистке здания с мирными людьми. Российский командир дает подчиненным четкое указание не оставлять никого в живых.

"Одна двоечка готовится на зачистку, где мирные граждане - всех еб..шить на..й. Вот это здание большое", - заявляет оккупант на записи.

Специалисты ГУР идентифицировали подразделение, которое получило этот преступный приказ. Им оказался отряд бывших заключенных "Шторм", входящий в состав 57-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

Оценка разведки

В ведомстве подчеркивают, что такие действия являются очередным свидетельством целенаправленного уничтожения украинцев на временно оккупированных территориях.

"Перехваты в очередной раз подтверждают системный характер военных преступлений, которые российские оккупанты совершают против мирного населения Украины", - отметили в ГУР.

Разведчики добавили, что все военные преступники будут идентифицированы, а за каждое убийство украинского народа их ждет "справедливое возмездие".

Фото: населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой области (deepstatemap.live)