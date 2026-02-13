ГУР установило подразделение РФ, которое получило приказ убивать гражданских под Покровском

Российские оккупанты получили приказ уничтожать гражданское население в районе населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Украинская разведка обнародовала перехват разговора, в котором зафиксирована подготовка оккупантов к зачистке здания с мирными людьми. Российский командир дает подчиненным четкое указание не оставлять никого в живых.
"Одна двоечка готовится на зачистку, где мирные граждане - всех еб..шить на..й. Вот это здание большое", - заявляет оккупант на записи.
Специалисты ГУР идентифицировали подразделение, которое получило этот преступный приказ. Им оказался отряд бывших заключенных "Шторм", входящий в состав 57-й отдельной мотострелковой бригады РФ.
В ведомстве подчеркивают, что такие действия являются очередным свидетельством целенаправленного уничтожения украинцев на временно оккупированных территориях.
"Перехваты в очередной раз подтверждают системный характер военных преступлений, которые российские оккупанты совершают против мирного населения Украины", - отметили в ГУР.
Разведчики добавили, что все военные преступники будут идентифицированы, а за каждое убийство украинского народа их ждет "справедливое возмездие".
Напомним, недавно стало известно, что оккупанты получили приказ убивать гражданских в Донецкой области, что подтверждается радиоперехватами ГУР.
Кроме того, на Покровском направлении ситуация остается критической: в Селидово российские солдаты ищут украинских военных, проверяя каждый дом. В то же время ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление - недавно в центре города была уничтожена часть вражеской ДРГ, которая пыталась закрепиться в застройке.