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В ГУР отреагировали на обыски СБУ у одного из сотрудников разведки

12:31 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Мария Кучерявец aimg Ульяна Безпалько
Фото: ГУР подтвердило обыски СБУ у одного из сотрудников разведки (armyinform.com.ua)

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили проведение обысков в пятницу, 6 ноября, у одного из сотрудников ведомства. На место прибыл адвокат.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в ГУР.

В разведке подчеркнули, что ведомство готово содействовать процессу беспристрастного расследования, чтобы установить все обстоятельства в пределах действующего законодательства.

В то же время, собеседник в ГУР отметил, что в соответствии с частью второй статьи 35 Закона Украины "О разведке" любые следственные действия в отношении действующего сотрудника спецслужбы должны происходить с ведома и исключительно в присутствии уполномоченных представителей разведывательного органа. Соответствующая норма, к сожалению, не была соблюдена.

Что известно о деле

Об обысках утром 6 ноября сообщил адвокат Маси Найем. По его словам, СБУ проводит следственные действия у сотрудника ГУР по "якобы по делу Монако" (вероятно, речь идет о деле покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако).

Найем также заявил, что следователи не дождались прибытия представителей внутренней безопасности ГУР, которые, по его словам, должны присутствовать в ходе таких действий. Сам адвокат прибыл на место.

Напомним, что 29 июня 2026 года у входа в жилой дом в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Главной подозреваемой в установлении взрывчатки следствие считало 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую, разыскиваемую Интерполом. Впрочем, впоследствии тело Анастасии Березовской с огнестрельными ранениями головы нашли в лесу на Киевщине.

В июле Национальная полиция, СБУ, ГУР и Офис генпрокурора сообщили о задержании двух мужчин по подозрению в убийстве женщины. По версии следствия, они могли быть причастны и к покушению на бизнесмена.

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