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ГУР о взрывах на Крымском мосту: будут продолжаться до демонтажа

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Взрывы на Крымском мосту будут продолжаться до того момента, пока этот незаконный объект не демонтируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он напомнил, что россияне неоднократно рассказывали о максимальной защите Крымского моста и об отсутствии каких-либо угроз. Но уже дважды там происходили инциденты, которые приводили к существенным разрушениям. 

"Это означает, что подобные эксцессы будут продолжаться и в будущем, пока украинская территория не будет деоккупирована, а незаконное сооружение, которое они называют Крымским мостом, не будет демонтировано", - добавил Юсов. 

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, с начала полномасштабной войны на Крымском мосту, который незаконно построили россияне, уже дважды гремели взрывы. Они приводили к разрушениям. 

Первые взрывы фиксировали там еще в октябре 2022 года. Недавно глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его подчиненных

Также взрывы на Крымском мосту произошли 17 июля. Тогда было повреждено дорожное полотно. 

Источники РБК-Украина в СБУ рассказали, что причина взрывов - удар надводными дронами, который провели сотрудники службы вместе в Военно-морскими силами ВСУ. 

 

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