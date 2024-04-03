В ГУР опровергли информацию о "наступлении на Харьков"

РФ распространяет фейки по эвакуации и окружению Харькова

Оккупанты распространяют ложную информацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города". Такие вбросы – очередной фейк врага.

Россияне, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос среди украинцев.

Эксперты исключают наступление на Харьков

Военный эксперт Александр Коваленко исключает российское наступление на Харьков. По его мнению, сейчас у России нет необходимых ресурсов, чтобы повторно попытаться захватить город.

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