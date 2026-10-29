В ГУР рассказали, сколько РФ потеряла истребителей Су-34 с начала вторжения

По состоянию на 22 октября 2026 г. на вооружении воздушно-космических сил РФ находится около 140 истребителей-бомбардировщиков Су-34 различных модификаций, включая модернизированные Су-34М. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 43 самолета этого типа уничтоженными, еще семь получили повреждения.

Такие потери достаточно существенны для авиационного парка, восстановление которого требует длительного производственного цикла, значительных финансовых ресурсов и специализированной промышленной кооперации. Для сравнения: количество уничтоженных Су-34 эквивалентно примерно 2,5-3 годам их производства по оцениваемым мощностям в 14-18 самолетов ежегодно.

Где производят Су-34

Серийное производство Су-34 сосредоточено на Новосибирском авиационном заводе имени В. Чкалова, входящем в состав "Объединенной авиастроительной корпорации РФ". Производственные мощности этого предприятия позволяют производить ориентировочно 14-18 самолетов этого типа в год.

Приоритет РФ – производство модернизированных Су-34М, получивших усовершенствованное бортовое оборудование и расширенные возможности применения авиационного вооружения. Модернизация призвана повысить эффективность самолетов.

Известно, что с 22 октября 2025 года по 22 октября 2026 года российским воздушно-космическим силам было передано 22 новых Су-34. Этот показатель превышает оцениваемый годовой объем производства на 14–18 машин.

Боевые задачи Су-34

В течение полномасштабной войны РФ против Украины роль Су-34 в ударной авиации агрессора претерпела существенную трансформацию.

На начальном этапе вторжения эти самолеты предпочтительно применяли для бомбардировки наземных целей неуправляемыми авиабомбами, в частности, ФАБ-250, ФАБ-500 М-62 и бетонобойными БетАБ-500. Использование такого вооружения требовало приближения к целям, что повышало уязвимость самолетов к украинским средствам противовоздушной обороны.

Параллельно Су-34 начали использовать в качестве носителей управляемых авиационных ракет Х-31 и Х-59, а также в отдельных случаях – противокорабельных Х-35У для поражения наземных объектов.

Принципиальные изменения в тактике российской авиации произошли с массовым введением авиационных бомб, оснащенных унифицированным модулем планирования и коррекции. Сочетание Су-34 с относительно дешевыми комплектами УМПК явилось одним из определяющих факторов наращивания российской ударной авиационной способности.