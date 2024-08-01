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В ГУР рассказали о последствиях нападения туарегов на "вагнеровцев" в Мали

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

После нападения повстанцев-туарегов на террористов ЧВК "Вагнера" в Мали наблюдаются "конкретные военные последствия". В частности, Россия перебрасывает в страну своих военных и террористов из других частей Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Видите, в разных уголках фигурирует информация. Был Судан, теперь Мали. Есть еще страны, о которых не было огласки в СМИ пока что. Вот Сирия. Речь идет о том, что монополия в сфере бандитской, пиратской деятельности российских ЧВК в мире подходит к концу", - сказал Юсов.

Он отметил, что в мире "появляются силы, которые могут ставить этих преступников на место".

"Есть имиджевые потери. Есть конкретные военные последствия. После событий в Мали уже известно о переброске туда российских войск и террористов из других уголков Африки", - рассказал представитель ГУР.

По его словам, это заставляет врага отвлекаться, тратить силы и средства, дополнительные ресурсы в защиту собственного контингента.

"В целом, очень хорошие процессы. Большая благодарность тем смелым людям, которые делают подобные операции в разных уголках мира. Сейчас это только набирает обороты, дальше будет больше", - отметил Юсов.

Нападение на "вагнеровцев" в Мали

Напомним, 27 июля повстанцы-туареги по движению CSP-PSD обнародовали фото и видео с разбитой колонной боевиков ЧВК "Вагнера" в африканской стране Мали.

Как стало известно, бой произошли в городе Тинзауатен возле границы Мали с Алжиром 25 и 26 июля. Повстанцы-туареги убили и ранили около 20 "вагнеровцев", а те, кто выжил в бою, попали в плен.

Что известно о нападении на "вагнеровцев" в Мали и кто такие туареги - читайте вматериале РБК-Украина.

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МалиЧВК ВагнераГУР