В ГУР рассказали, почему Россия врет об уничтожении Patriot
В ГУР считают, что запуск беспилотников над Кремлем - это дело рук самих россиян. А сейчас они рассказывают о якобы уничтожении системы ПВО Patriot в Украине, потому что это якобы было местью за этот инцидент.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.
По его словам, беспилотник над Кремлем и его якобы украинское происхождение - это исключительно информационно-психологическая операция российской власти, направленная против собственного населения.
"Они пытаются показать необходимость войны и защиты якобы от Украины и всего западного мира. Эту информационную операцию они проиграли - им не удалось достичь тех результатов, которых они ожидали. Однако поскольку это уже произошло и чтобы не понести еще больших репутационных потерь, россияне якобы должны были нанести ответный удар. При этом должны были уничтожить что-то масштабное", - говорит представитель военной разведки.
Россиянам этого не удалось, добавил Черняк. Однако они все равно пытаются показать, что смогли "отомстить" и уничтожить систему Patriot. То есть, во всяком случае, они пытаются обратить эту ситуацию в свою пользу, говорит собеседник.
"Если говорить в целом о целях их последних обстрелов Украины, то они пытаются выявлять нашу ПВО, оттягивать системы от линии фронта и они пытаются исследовать и уничтожить наши военные объекты. Мы считаем, что это будет продолжаться, пока у них будет достаточно ресурса", - поъяснил Черняк.
Напомним, 16 мая российское военное ведомство заявило, что во время обстрела Киева их ракета "Кинжал" якобы уничтожила комплекс Patriot.
Позже стало известно, что система Patriot получила незначительные повреждения от падения обломков "Кинжала". В Пентагоне заявили, что комплекс Patriot уже отремонтирован и находится в рабочем состоянии.
Напомним, 3 мая в России заявили, что дроны пытались атаковать Кремль. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что так называемую "атаку дронов" на Кремль организовали сами россияне, однако цель этой вымышленной истории не была достигнута.
Подробнее о том, почему россияне охотятся за Patriot и как изменили цели обстрелов, читайте в материале РБК-Украина "Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов".