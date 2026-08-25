В ГУР раскрыли производителей российского истребителя Су-35С

ГУР МО Украины в разделе представило интерактивную 3D-модель многоцелевого истребителя Су-35С армии РФ и раскрыло задействованные в его производстве предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.

Отмечается, что российская армия использует эти самолеты преимущественно для прикрытия своих ударных групп истребителей-бомбардировщиков Су-34, наземных войск и объектов, перехватов украинских БПЛА и крылатых ракет, а также противодействия комплексам ПВО ВСУ.

Обнародованные предприятия осуществляют разработки и задействованы в производстве двигателей и системы самолета, его систем управления, связи, наведения и радиоэлектронной борьбы, основных авиационных ракет, применяемых с Су-35С.

При этом 22 предприятия из обнародованного перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

Среди раскрытых предприятий: