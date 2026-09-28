В ГУР раскрыли пути обхода санкций российской "оборонкой"

В ГУР раскрыли более десятка банков, финансовых посредников и платежных систем РФ, помогающих обходить международные санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.
Из-за масштабных санкций, введенных против российского финансового сектора, Россия и в частности ее оборонный сектор вынуждены искать альтернативные каналы для международных платежей.
Для этого используются цифровые валюты, трансграничные платежные сети и финансовая инфраструктура других государств, не приобщившихся к санкциям.
Так, к такой деятельности привлечен ряд финансовых структур, среди которых:
По данным ГУР, для российского военно-промышленного комплекса доступ к международным платежам имеет особое значение, ведь российский ВПК продолжает зависеть от иностранной электронной компонентной базы, технологического оборудования, сырья и других критически важных ресурсов.
Именно поэтому функционирование альтернативных финансовых каналов позволяет РФ поддерживать необходимые международные закупки и сохранять доступ к компонентам и технологиям, необходимым для производства вооружения.
Напомним, ранее Евросоюз официально продлил действие персональных ограничений за угрозу суверенитету Украины, однако снял санкции с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
Детальнее о том, как олигархам удалось обойти ограничения и какие это будет иметь последствия для санкционной политики Запада, читайте в материале РБК-Украина "Кошельки Путина. Как Усманов и Фридман вышли из-под санкций ЕС и почему это опасно".