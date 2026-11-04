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В ГУР раскрыли научные учреждения РФ, разрабатывающие ракеты и дроны

13:06 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: в ГУР раскрыли научные учреждения РФ, разрабатывающие ракеты и дроны (Getty Images)

В ГУР раскрыли научные учреждения РФ, работающие на "оборонку", в частности разрабатывают ракеты и перспективные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.

Так, аналитики раскрыли высшие учебные заведения РФ, осуществляющие подготовку кадров для российского ВПК, соглашения о сотрудничестве с производителями вооружения, готовят операторов БПЛА для подразделений ВС РФ, проводят исследования и осуществляют разработки в сфере технологий военного и двойного назначения.

В частности, Сколтех разрабатывает противооледенильное покрытие для БпЛА и технологии изготовления турбинных лопаток авиационных двигателей. Также Московский физико-технический институт вовлечен в разработку систем компьютерного зрения в партнерстве с холдингом "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова также готовит инженерно-технические кадры для производителя помехозащищенных навигационных модулей "Комета" для российских ракет и БПЛА АО "ВНИИР-Прогресс", а также реализует с ним совместные научно-исследовательские и инновационные проекты.

Результаты такого сотрудничества в дальнейшем используются для развития оборонных технологий в РФ, основным потребителем которых во время войны является российский военно-промышленный комплекс – машинное зрение для ударных БпЛА, винты для армейской авиации, интегральные схемы для бортовых систем крылатых ракет и т.д.

Ранее РБК-Украина писала, что российские реактивные беспилотники могут преодолевать значительные расстояния и достигать западных областей Украины. Их дальность зависит от технических характеристик, запаса горючего и оборудования на борту.

Кроме того, Россияне существенно доработали беспилотные аппараты Гербера , которые теперь могут преодолевать расстояние до 1200 километров и нести увеличенный боезаряд.

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