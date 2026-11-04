В ГУР раскрыли научные учреждения РФ, разрабатывающие ракеты и дроны

Так, аналитики раскрыли высшие учебные заведения РФ, осуществляющие подготовку кадров для российского ВПК, соглашения о сотрудничестве с производителями вооружения, готовят операторов БПЛА для подразделений ВС РФ, проводят исследования и осуществляют разработки в сфере технологий военного и двойного назначения.

В частности, Сколтех разрабатывает противооледенильное покрытие для БпЛА и технологии изготовления турбинных лопаток авиационных двигателей. Также Московский физико-технический институт вовлечен в разработку систем компьютерного зрения в партнерстве с холдингом "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова также готовит инженерно-технические кадры для производителя помехозащищенных навигационных модулей "Комета" для российских ракет и БПЛА АО "ВНИИР-Прогресс", а также реализует с ним совместные научно-исследовательские и инновационные проекты.

Результаты такого сотрудничества в дальнейшем используются для развития оборонных технологий в РФ, основным потребителем которых во время войны является российский военно-промышленный комплекс – машинное зрение для ударных БпЛА, винты для армейской авиации, интегральные схемы для бортовых систем крылатых ракет и т.д.