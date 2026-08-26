В ГУР раскрыли ключевые характеристики морских дронов РФ

Отмечается, что в этой сфере новейших вооружений Россия проигрывает Украине и направляет на соответствующие проекты серьезные ресурсы, поскольку безэкипажные морские средства играют важную роль в террористических планах кремля по Украине и гражданскому судоходству по всему миру.

ГУР МО Украины публикует подробную аналитику по БЭКам России - "Сканда", "Искатель", "Фарватер", "Тризубец", "Визир" "Мурена-300с", "БЭК-1000" и других безэкипажных катеров, их тактико-технических характеристик.

Большинство многофункциональных катеров предназначено для патрулирования прибрежных вод и выполнения специальных миссий.

Наиболее интересна совместная разработка компаний из Беларуси, РФ и Китая, которая имеет официальное название "многоцелевой морской беспилотный комплекс". Проект реализован при поддержке делового клуба Шанхайской организации сотрудничества.

Корпус катера спроектирован и изготовлен в российской группе компаний "Композитное кораблестроение", специализирующейся на производстве скоростных пассажирских и специализированных катеров.

Для изготовления БЭКа использовали композитные материалы китайской компании Sino Polymer, что, по заявлениям разработчиков, позволило расширить температурный диапазон эксплуатации, ускорить производственный процесс и снизить себестоимость изделия.