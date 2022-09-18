ua ru
Нд, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ГУР: Путін, як лідер терористичної держави, підтвердив свій статус на весь світ

Новость на русском →
Неділя 18 вересня 2022 05:30
ГУР: Путін, як лідер терористичної держави, підтвердив свій статус на весь світ Фото: Путін, як лідер терористичної держави, підтвердив свій статус на весь світ (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Ракетні удари по ЗАЕС, Харківській ТЕЦ, гідроспорудах у Кривому Розі - це прямий тероризм з боку Росії та її керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Генерального управління розвідки Андрія Юсова, зроблену в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що заяви Путіна - це важливий аспект, бо невід'ємною складовою терористичної організації є взяття на себе відповідальності за скоєний злочин.

"Путін, як лідер терористичної держави, підтвердив на весь світ свій статус і сказав, що Росія цілеспрямовано б'є по об'єктах критичної інфраструктури, по енергетичній інфраструктурі, по цивільних об'єктах. Аби напередодні зими залишити мільйони людей без світла, без тепла, без транспортного сполучення, щоб знищити можливість функціонування цивільної інфраструктури України", - наголосив Юсов.

РФ давно не має належної високоточної зброї

Представник ГУР підкреслив, що Росія давно не має належної кількості високоточної зброї. Агресор стріляє по Україні ракетами класу "Х".

"Це застарілі радянські ракети, які здебільшого нищать цивільну інфраструктуру, як і комплекси С-300, які мають працювати, як система ППО, але використовуються по наземних цілях. Оборонним цілям вони майже не шкодять, а цивільну інфраструктуру знищують", - додав розвідник.

Нагадаємо, Путін назвав "попередженням" нещодавні ракетні удари по Україні. Тим самим він визнав атаки РФ на цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру.

До слова, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висварив президента Росії, заявивши йому, що зараз не час для війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки