В ГУР пояснили, навіщо окупанти стягнули на південь війська

Як зазначив Скібіцький, раніше була загроза наступу на криворізький, запорізький напрямок. "Але водночас ми неодноразово говорили, що противник там нарощує оборонні споруди. Там зроблено по дві, а в деяких місцях - і по три лінії оборонних споруд, які в інженерному плані повністю обладнані. Тобто вони по суті створили плацдарм на півдні України для будь-яких дій - або це оборона, або контрнаступ, або наступ", - сказав він.

За його словами, це було зроблено з трьох причин.

"Перше - ми говорили про "референдум". Самі ці війська забезпечують проведення цього "референдуму". По-друге, Путін не відмовляється від окупації всієї території України. Якщо ми говоримо про тривалість бойових дій, загалом про тривалість війни, то ми можемо сказати, що південь України - це плацдарм для подальших наступальних дій вглиб території нашої держави", -сказав він.

І по-третє, зазначив Скібіцький, для Путіна дуже важливі Запорізька і особливо Херсонська області, бо це забезпечення Криму водою, електроенергією. І це насамперед забезпечення сухопутного коридору з Кримського півострова до території Росії.

"Таким чином, противник готується до будь-яких дій. Ми, своєю чергою, теж це розуміємо. І всі ті угруповання, які там створюються, призначені для того, щоби вести активні бойові дії і не дозволити подальше просування ворога вглиб нашої країни. А за нормальних умов - і провести деокупацію територій", - додав речник ГУР МО.

Ситуація навколо Херсону

Скібіцький не підтвердив інформацію про те, що частина окупаційних військ начебто почала покидати правобережжя Дніпра в Херсонській області.

"Були окремі переміщення. Але вони розуміють, що їм вкрай необхідна саме ця територія - вони хочуть контролювати обидва берега Дніпра. Якщо вони повністю вийдуть з правого берега або якщо ми їх звідти виб'ємо, тоді вони не зможуть активно просуватися вздовж Дніпра в центральні регіони нашої держави", - сказав він.

За його словами, росіяни розуміють: якщо говорити про створення якоїсь "херсонської народної республіки" або проведення якогось "референдуму", без Херсона - це нелогічно.

"Тому там іде переміщення, йде перегрупування військ. У районі Антонівського моста вони створюють понтонні переправи, щоб забезпечити логістичну підтримку і переміщення військ на окупованій частині правого берега Дніпра. І для них дуже важливо втримати Херсон - це однозначно", - додав Скібіцький.