В ГУР объяснили, как Россия использует ситуацию в Израиле против Украины

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире канала "Мы Украина" .

"В РФ используют террористические атаки по Израилю, с одной стороны, с целью реализации отдельных информационно-психологических операций против Украины на международном уровне, с целью использовать события и атаки в Израиле против Украины, ослабить международную поддержку – это факт", - отметил Юсов.

По его словам, также все чаще и все больше появляется подтверждений взаимодействия и сотрудничества путинской России с движением ХАМАС.

"И передача оружия, трофейного оружия, в ХАМАС состоялась ранее террористических атак в Израиле", - добавил он.