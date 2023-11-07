RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ждет морозов. В ГУР назвали количество ракет, которые уже накопила Россия

Фото: Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия с начала холодов, возможно, возобновит ракетные атаки по Украине. На текущий момент оккупанты накопили более 800 высокоточных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Мы сейчас понимаем, что (Россией - ред.) накоплено более 800 высокоточных ракет. В месяц они около сотни ракет различной номенклатуры могут производить. Поскольку в последние месяцы они использовали комбинированные удары, где ракетная компонента была меньше, то да, враг накопил соответствующие резервы", - говорится в заявлении.

Юсов пояснил, что это означает, что, вероятно, с началом холодов российские атаки могут быть возобновлены. Это то, к чему Силы обороны, украинское общество и государство уже готовятся.

Также представитель ГУР сообщил, что в прошлом году у врага было гораздо больше запасов. Несмотря на то, что производство продолжается, к показателям прошлой зимы и полномасштабного вторжения они не могут вернуться.

Запасы ракет в РФ

В сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Поэтому страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты и убивать ими украинцев.

Также Юсов сообщал, что Россия намерена получить баллистические ракеты от Ирана, но это не зафиксировано и факты такие не подтверждены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине