Ждет морозов. В ГУР назвали количество ракет, которые уже накопила Россия

"Мы сейчас понимаем, что (Россией - ред.) накоплено более 800 высокоточных ракет. В месяц они около сотни ракет различной номенклатуры могут производить. Поскольку в последние месяцы они использовали комбинированные удары, где ракетная компонента была меньше, то да, враг накопил соответствующие резервы", - говорится в заявлении.

Юсов пояснил, что это означает, что, вероятно, с началом холодов российские атаки могут быть возобновлены. Это то, к чему Силы обороны, украинское общество и государство уже готовятся.

Также представитель ГУР сообщил, что в прошлом году у врага было гораздо больше запасов. Несмотря на то, что производство продолжается, к показателям прошлой зимы и полномасштабного вторжения они не могут вернуться.

Запасы ракет в РФ

В сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Поэтому страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты и убивать ими украинцев.

Также Юсов сообщал, что Россия намерена получить баллистические ракеты от Ирана, но это не зафиксировано и факты такие не подтверждены.