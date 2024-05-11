ГУР показало, как работают в "красных" зонах воины Международного легиона (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны в Telegram.

"Никакого сомнения, когда речь идет о боевом побратиме и чести подразделения - только профессионализм, слаженность действий и сила духа", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГУР, эвакуационная операция прошла в апреле 2024 года на одном из направлений фронта.

На опубликованных кадрах зафиксирована эвакуация из "красной" зоны. Разведка показала видео с камер воинов Международного легиона ГУР.

Ситуация на фронте

Напомним, в последние месяцы российские оккупационные войска усилили атаки на фронте. В частности, захватчики наступают на Авдеевском направлении, им удалось захватить Авдеевку. Тяжелые бои за город длились с октября 2023 года.

Также россияне активизировались на Бахмутском направлении, хотят захватить город Часов Яр.

Кроме того, 10 мая, российская армия попыталась прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. Украинские защитники отбили атаку, но бои на том направлении продолжаются.

Детальнее о ситуации на фронте - читайте в новой своде Генштаба ВСУ.

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