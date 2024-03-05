ГУР перехватило разговор оккупантов после уничтожения "Сергея Котова"

"Понятно, что уже все вы все это знаете. Наше трагическое событие ночное, соответственно в 00:50 безэкипажными катерами в количесве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль "Котов", который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне и находится он, соответственно, у меня на управлении", - доложил оккупант с позывным "Туман", по всей видимости, вышестоящему командованию.

Он признается, что корабль "был атакован 5 БЭКами".

"Не знаю, как там боролись они с ним 40 минут. Потом через 40 минут до этого была информация, что в районе "Котова" пять БЭКов. Там и вертолет был, был сам корабль с вооружением, АК-176 630 (универсальная корабельная артустановка калибра 76,2 мм российского ВМФ, - ред.)", - добавил "Туман".

Атака на корабль РФ "Сергей Котов"

В ночь с 4 на 5 марта 2024 спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Атака происходила недалеко от Керченского пролива.

Это была уже вторая попытка Сил обороны Украины уничтожить этот корабль. После первой корабль оккупанты смогли отремонтировать и снова поставить на воду. Известно также, что украинским военным удалось помешать планам оккупантов разместить на борту корабля зенитно-ракетные комплексы. Интересно, что вместе с затопленным крейсером "Москва", "Сергей Котов" участвовал в нападении на остров Змеиный.