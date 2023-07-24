ГУР передали 600 тысяч долларов, конфискованные по "газовому делу" Онищенко

"Наличные, на которую впоследствии суд наложил арест, обнаружили во время обыска индивидуального банковского сейфа доверенного лица народного депутата (2012-2019 гг.), которого подозревают в организации схемы по хищению государственных средств при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", - говорится в сообщении.

В НАБУ также сообщили, что с начала широкомасштабной агрессии со стороны РФ благодаря работе НАБУ и САП на нужды украинских военных передано более 1,7 млрд гривен в виде имущества и средств.

Газовое дело депутата Онищенко

По версии следствия, народный депутат Украины Александр Онищенко является основателем и руководителем организации, участники которой в период с января 2013 по июнь 2016 противоправно завладели около 1,6 млрд гривен от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн гривен.

В феврале 2019 года обвинительный акт в отношении Онищенко направлен в Печерский районный суд города Киева.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ наложен арест на 1 млн куб. м газа, 6 млн евро, 1 объект недвижимости (офисное помещение), 1 самолет и другое имущество, которое, в случае вынесения приговора суда, может быть взыскано как возмещение за нанесенный ущерб.