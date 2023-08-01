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ГУР о пребывании "вагнеровцев" в Беларуси: хотят отвлечь внимание наших партнеров

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Перемещение ЧВК "Вагнера" в Беларусь является ничем иным, как отвлечением сил и внимания партнеров Украины от войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

По его словам, перемещение "вагнеровцев" в Беларусь создает дополнительные точки напряжения и зоны опасности. Однако оккупанты сделали хуже только себе.

"Подобные провокации заставляют ту же Польшу усиливать собственный сектор безопасности и обороны, усиливать внимание к белорусской границе. Готовность к противодействию наших союзников в НАТО и ЕС только повышается", - заявил Юсов.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси

После неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Украинские пограничники подчеркивают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

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