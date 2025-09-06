В ГУР озвучили количество российских военных на территории Украины

По словам Юсова, эта цифра учитывает не только регулярные войска, но и силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию.

Большинство группировки сосредоточено в Донецкой области, что свидетельствует о главном приоритете врага.



Относительно присутствия бойцов КНДР на территории Украины Юсов ответил, что они остаются только на территории России.