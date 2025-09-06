RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В ГУР озвучили количество российских военных на территории Украины

Фото: около 700 тысяч российских военных находятся на территории Украины (Getty Image)
Автор: Марина Балабан

На территории Украины находится около 700 тысяч российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Новости.LIVE представителя Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Юсова.

По словам Юсова, эта цифра учитывает не только регулярные войска, но и силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию.

Большинство группировки сосредоточено в Донецкой области, что свидетельствует о главном приоритете врага.

Относительно присутствия бойцов КНДР на территории Украины Юсов ответил, что они остаются только на территории России.

 

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктор Трегубов отмечал, что российских военных на Покровском направлении вдвое больше, чем жителей города до войны - 110 тысяч человек против 60 тысяч.

"Такое впечатление, что они собрали такую орду, чтобы брать среднестатистическую европейскую страну", - говорил он.

Российская армия регулярно теряет большое количество личного состава: согласно сообщениям украинского Генштаба, от 800 до 850 человек ежесуточно. С начала повтомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года армия РФ потеряла более миллиона военнослужащих.

