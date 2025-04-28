ГУР обнародовало данные о ключевых предприятиях, которые вооружают армию России

ГУР МО Украины обнародовало информацию о ключевых предприятиях, которые поставляют ракеты и боеприпасы для России. Эти компании имеют значительную роль в военном производстве агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

ГУР обнародовало новые данные о 243 российских предприятиях, входящих в состав крупнейших холдингов государственной корпорации "Ростех".

Эти предприятия отвечают за более половины производства вооружений и военной техники в России, используемых для агрессии против Украины.

Согласно информации, опубликованной на портале War&Sanctions, "Ростех" включает три основных холдинга:

Холдинг высокоточные комплексы , который занимается разработкой и производством таких систем, как ОТРК "Искандер-М", аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", ЗРК "Панцирь-С", а также бронетехнику и корректируемые боеприпасы "Краснополь".

Объединенная авиастроительная корпорация , охватывающая предприятия, выпускающие и обслуживающие истребители Су и МиГ, стратегические бомбардировщики, а также военно-транспортные самолеты Ил.

Объединенная двигателестроительная корпорация, которая включает 78 предприятий, разрабатывающих двигатели для ракет, авиации и военно-морских судов.

В обновлении также содержится подробная информация об идентификации предприятий, их функции в структуре корпорации, а также данные о санкциях, примененных к этим компаниям.

Это поможет бизнесу проверять своих контрагентов и принимать решение о прекращении сотрудничества с предприятиями, связанными с "Ростехом".

Благодаря публикации этой информации и синхронизации международных санкций, украинская разведка надеется усложнить цепочки поставок для российского ВПК, уменьшив темпы производства военной техники и модернизации вооружений.

Это, в свою очередь, поможет ограничить возможности России и ее союзников в создании новых видов вооружений и участия в международных кооперациях.