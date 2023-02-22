ГУР о новом наступлении России: начался с февраля и имеет 4-5 направлений

"После того, как они (российские войска - ред.) отошли от Херсона - когда были вынуждены покинуть Херсон и вообще правобережье Днепра - они перегруппировались. Прошло два месяца. И действительно, с начала февраля начались наступательные действия", - рассказал Скибицкий.

По его словам, наступательные действия оккупантов не носят стратегического характера, но есть как минимум четыре-пять направлений, где начались активные боевые действия - это Луганская, Донецкая и Запорожская область.

Скибицкий добавил, что сейчас основными целями России являются Купянск Харьковской области, а также Лиман, Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Угледар Донецкой области.

"Несмотря на напряженные бои на этом участке фронта, успехи России незначительны и свидетельствуют об истощенности ее сил", - отметил Скибицкий.

Напомним, вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что новое наступление россиян уже длится около 10 дней, но оккупантам так и не удалось сделать его "большим".

Также начало нового наступления подтверждал и глава государства Владимир Зеленский и добавил, что вражеские атаки фиксируются по нескольким направлениям.

Добавим, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс уже видит начало нового наступления россиян в Украине.

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