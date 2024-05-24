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ГУР за ночь уничтожило сразу несколько единиц техники оккупантов (видео)

Украина, Пятница 24 мая 2024 12:35
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ГУР за ночь уничтожило сразу несколько единиц техники оккупантов (видео) Фото: ГУР за ночь уничтожило сразу несколько единиц техники РФ (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики за ночь смогли уничтожить сразу несколько единиц техники РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины (ГУР).

"Очередная добыча подразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" за одну ночь уничтожили несколько единиц военного транспорта и техники врага", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в результате ночной работы разведчиков российские оккупанты также понесли потери среди личного состава.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне против Украины с начала вторжения РФ превысили 498 тысяч солдат. За последние сутки украинские военные уничтожили 1240 россиян.

В частности, за минувшие сутки общие потери захватчиков на Харьковском направлении составили 137 человек и 23 единицы военной техники.

Добавим, что за прошедшую неделю ВСУ "отминусовали" 10 тысяч в личном составе врага и сбили четыре самолета и один вертолет.

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