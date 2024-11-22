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В ГУР назвали задачи россиян на фронте на осенне-зимний период

Фото: Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Главной задачей российских оккупантов на осенне-зимний период является выход на границы Донецкой и Луганской областей. А стратегическая цель - полный контроль территории Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий на экспертной дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, стратегическая задача оккупантов не изменилась.

"Зимой будет три года так называемой СВО. Задача СВО была какая? "Увольнение" Донецкой и Луганской областей. Да, корректируются планы, но эта цель никуда не делась. А стратегическая цель - полный контроль территории Украины", - отметил Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что российские войска пытаются поддерживать темп наступления путем перебрасывания оперативных резервов.

"Они (россияне, - ред.) могут производить перегруппировку с одного района боевых действий на другой. Раз - и перебросили в Курскую область, сейчас другие перемещения идут, и это влияет. Они подтягивают оперативные резервы, которые могут использовать на любом направлении. Их задача сейчас - поддерживать темп наступления", - объяснил Скибицкий.

Он также отметил, что россияне на временно оккупированных территориях Украины проводят призыв. Там мужчины могут быть мобилизованы в армию врага, нарушающего международные конвенции.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 22 ноября на фронте произошло 118 боевых столкновений.

При этом наибольшая активность оккупантов наблюдается на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях.

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 728 тысяч единиц личного состава.

В частности, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1050 российских террористов. Также были уничтожены танк, 13 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем и другая техника врага.

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