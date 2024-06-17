RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГУР о Magura: рассматриваются любые военные цели в радиусе 800 километров

Фото: Magura (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны, при выборе цели для надводной беспилотной лодки Magura, рассматривает любые вражеские объекты в радиусе 800 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Евгения Ерина в эфире телемарафона.

"Каждый дрон несет угрозу оккупантам. ... Каких-то намеков мы делать не будем, но могу отметить, что на дальности 800 км мы рассматриваем любые возможности и любые военные цели врага для поражения нашими дронами", - заявил Ерин. 

Magura

Во время полномасштабной войны в Украине был создан морской дрон Magura V5. Им Силы обороны атакуют корабли Черноморского флота Российской Федерации. Как пример, в начале мая был поражен скоростной катер оккупнтов в Крыму.

Также недавно ко дню журналистки стартовал большой сбор на морские дроны ГУР.

Подробнее о Magura V5 - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна в Украине