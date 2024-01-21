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ГУР атаковало завод по производству "Панцирей" в Туле, - источники

Фото: ГУР атаковало завод "Щегловский вал" в Туле (росСМИ)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Российский завод "Щегловский вал" в Туле был атакован этой ночью, 21 января. Там производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

В Туле есть попадание в военный завод "Щегловский вал". Там собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". Остальные последствия уточняются.

Также взрывы были в Орловской и Смоленской областях.

По данным источников, это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.

Что известно о заводе

Из открытых источников известно, что "Щегловский вал" - одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности России. Завод занимается разработкой управляемого оружия для сухопутных войск, систем противовоздушной обороны, быстрострельных пушек и боевого стрелкового оружия. Также предприятие модернизирует старое оружие.

Известно, что там собираются зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". Они используются для прикрытия гражданских и военных объектов.

Ночные взрывы в России

Напомним, поздно вечером 20 января раздались взрывы в российской Туле. Россияне заявили, что там якобы был сбит беспилотник. Однако в сети опубликовали видео, где виден "прилет".

Также ночью вспыхнул мощный пожар в Ленинградской области, а именно в порту поселка Усть-Луга. По предварительным данным, там также летали дроны, после чего загорелся газовый терминал компании "Новатек".

Детальнее о ночных событиях в России - читайте в материале РБК-Украина.

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