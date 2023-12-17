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ГУР атаковало дронами военный аэродром в Ростовской области, - источники

Фото: ГУР атаковало военный аэродром в Ростовской области (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Этой ночью дроны атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области. В результате попадания есть повреждения.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в украинских спецслужбах.

В целом, по словам собеседника, это была массированная атака БПЛА по военным объектам в трех областях РФ - Ростовской, Липецкой и Волгоградской.

"То, что говорят российские медиа о том, что якобы все дроны были сбиты, не соответствует действительности. Было по меньшей мере прямое попадание в военный аэродром. Есть разрушения. Другие последствия уточняются", - рассказал источник.

В то же время он уточнил, что количество выпущенных БПЛА, о котором сообщают в российском информационном пространстве, близко к правде.

По данным издания, за операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

Что этому предшествовало

Этой ночью жители Ростовской области в соцсетях сообщали о взрывах. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке дронов в районе населенных пунктов Морозовск и Каменск.

СМИ сообщили, что беспилотники якобы пытались атаковать местный военный аэродром. На его территории базируется 559 гвардейский бомбардировочный полк (в/ч 75392) и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

 

Позже Минобороны РФ отчиталось о якобы отраженной атаке дронов. Россияне заявили, что ПВО работала в трех областях - Липецкой, Ростовской и Волгоградской, якобы были сбиты 33 беспилотника.

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