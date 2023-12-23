ua en ru
Сб, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК: ранены пять работников

Украина, Суббота 23 декабря 2023 17:17
UA EN RU
РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК: ранены пять работников Фото: РФ атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. На этот раз из-за вражеской атаки пострадали 5 работников компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Сегодня после интенсивных обстрелов были ранены пять энергетиков, которые работают на ТЭС ДТЭК в прифронтовом регионе", - сообщили в компании.

По данным ДТЭК, всем нуждающимся работникам была оперативно оказана первая медицинская помощь и доставлена в больницу.

"Держим связь с ними и их родными. Оказываем всю необходимую помощь", - заявили в компании.

Оборудование предприятия также получило повреждения.

"Сейчас обстрел продолжается. После его прекращения энергетики приступят к ликвидации последствий атаки", - добавили в ДТЭК.

В компании сообщили, что это уже десятая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию за последние два месяца.

В регионах присутствия ДТЭК около тысячи бригад энергетиков работают над энергообеспечением украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК окупанти Война России против Украины
NEWS
Уничтожены танки, пол тысячи россиян и не только. Какая ситуация на Таврическом направлении
Уничтожены танки, пол тысячи россиян и не только. Какая ситуация на Таврическом направлении
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ