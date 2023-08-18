ГУР об атаках дронов на Россию: набирают обороты, однако озвучивать цели не стоит

На вопрос журналиста об атаках дронов на "Москву-Сити" и о том, какими могут быть их цели, и возможно ли для Украины сделать Москву и Московскую область бесполетными зонами, как оккупанты сделали с Украиной, представитель ГУР подтвердил, что атаки по РФ набирают обороты, но отметил, что рано это обсуждать.

"Да, "хлопок" на Московии и на территории самой Москвы, столицы на болотах, продолжается и набирает обороты, интенсивности. Мы видим, что это происходит достаточно метко. Что касается целей, думаю, что наверное неправильно это обсуждать, поскольку враг тоже слушает и видит, ему тоже интересно понять, что будет дальше", - сказал Юсов.

Однако, как отметил представитель ГУР, можно говорить о последствиях этих атак - сейчас уязвимы все российские структуры и объекты, причастные к ведению войны против Украины. Он прогнозирует, что ситуация для РФ будет только ухудшаться, пока не закончится война.

Юсов добавил, что пока режим российского диктатора Владимира Путина рассредоточил средства противовоздушной обороны на временно оккупированных территориях, сама РФ и Москва остались без защиты.

Атака дронов на Москву 18 августа

Напомним, в нескольких районах Москвы и Подмосковья были слышны взрывы сегодня ночью, 18 августа. Очевидцы сообщали о работе ПВО и о замеченных дронах.

Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцовым, в Трехгорке и Красногорске.

Кроме того, взрыв был слышен в квартале "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация". Также сообщается, что один из БПЛА упал на Экспоцентр на Краснопресненской набережной в центре Москвы. Информации о пострадавших нет.

По данным МЧС РФ, частичное повреждение произошло в одном из павильонов Экспоцентра в центре Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дрон был якобы уничтожен силами ПВО.

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