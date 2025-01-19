Ягупова, Уро-Ниле и другие: состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евробаскета-2025

В феврале сборная сыграет заключительные матчи в отборе. 6 февраля в выездной игре будет противостоять сборной Португалии. А 9 февраля в латвийской Риге в номинально домашнем матче сыграет против Северной Македонии.

В расширенный состав команды вошли такие баскетболистки.

Защитницы: Богдана Лапхан, Анжелика Ляшко (обе - "Франковск-Прикарпатье"), Дарья Дубнюк ("Полония", Польша), Виктория Балабан ("Нептунас", Литва), Наталья Цюбик ("Наполи", Италия).

Форварды: Алина Ягупова ("Валенсия", Испания), Татьяна Юркевичус ("Брексия", Италия), Елена Бойко ("Эгади Яхт Гольфобаскет", Италия), Кристина Кулеша ("Нови Загреб", Хорватия), Вера Грималюк ("Шамарин", Словакия), Кристина Филевич ("Киев-Баскет").

Центровые: Мириам Уро-Ниле ("Ньон", Швейцария), Евгения Путра ("Ружомберок", Словакия), Вероника Любинец ("Локомотив-Трутнов", Чехия).

Сборная Украины в квалификации Евробаскета-2025

К заключительному игровому окну национальная команда подходит с одной победой и тремя поражениями. "Сине-желтые" одолели Северную Македонию (98:49), дважды уступили Сербии (40:82 и 53:79) и один раз - Португалии (63:78).

В своем квартете украинки сейчас идут третьими, имея в активе 5 пунктов. Наша команда на два балла отстает от португалок, и на три - от сербок. На чемпионат Европы выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших, среди тех кто займет вторые места.

Чемпионат Европы 2025 года пройдет 18-29 июня в четырех странах - Чехии, Германии, Италии и Греции. Каждая страна будет принимать матчи одной из четырех групп основного раунда, а поединки плей-офф пройдут в Греции.