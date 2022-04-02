Гумштаб "Рятуємо життя" відкрив вже другий хаб у Польщі

За його словами, на базі "Метінвест" в Польщі був створений логістичний центр для акумулювання гуманітарної допомоги з усього світу.

"Сьогодні ми вже запустили другий хаб, мета якого - безперебійно поставляти продукти харчування в наші розподільні центри, які сьогодні розташовані в чотирьох містах України, щоб допомогу отримали в Авдіївці, Покровську, Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському", - розповів він.

На існуючі хаби приходить два види допомоги: від донорів і партнерів, а також допомога, закуплена на власні кошти.

"Країни, які вже надали допомогу Україні-Румунія, країни Прибалтики, Нідерланди, Німеччина, Польща. Ми показали базовий продуктовий набір, який був розроблений ВООЗ, він зрозумілий всій Європі і всьому світу, він збалансований: масло, цукор, крупи. Також країни перераховують кошти", - додав Вишняков.

Вишняков також зазначив, що штаб очікує відкриття зелених коридорів до Маріуполя для оперативної доставки допомоги в місто, яке переживає гуманітарну катастрофу.

"Ми розуміємо, що нам потрібен повністю безпечний коридор, щоб не ставити під загрозу життя людей. Тому ми чекаємо відкриття коридору, який дозволить доставити допомогу. Водії, продукти, транспорт - всі вони готові виїхати в будь - який момент", - підкреслив він.

Нагадаємо, компанії "Метінвест" і ДТЕК, що входять до групи SCM, в координації з Фондом Ріната Ахметова і за підтримки держави створили Гуманітарний штаб" рятуємо життя", метою якого є збір продуктів для людей, найбільш постраждалих від російського вторгнення.

Як повідомлялося, протягом місяця українцям вже передали 117 тонн продуктів.