Гуменюк об угрозе с моря: РФ еще может выпустить одновременно до 56 ракет

Угроза с Черного моря для Украины остается достаточно высокой. Даже несмотря на то, что Черноморский флот России теряет корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что врага не следует недооценивать. Сейчас в море шторм, поэтому оккупанты прячут свои корабли. Но россияне, пренебрегая безопасностью, могут совершать пуски ракет прямо из бухт.

"Уровень ракетной угрозы с акватории Черного моря Генеральный штаб оценивает как высокий постоянно, а при выходе ракетоносителей на дежурство - повышается", - объяснила спикер.

Гуменюк отметила, что пока нельзя точно установить, сколько одновременно ракет РФ может запустить по Украине. Но, вероятно, речь идет о 56 крылатых ракетах типа "Калибр".

"Фигурировала информация, что 56 "Калибров" одновременно готовы к запуску. С учетом того, что надводные ракетоносители несут до 8 ракет, подводные - 4, то мы можем говорить, что на выходе наблюдали и до 5 ракетоносителей. У врага еще есть потенциал и очень мощный", - отметила она.

По словам спикера, удары по флоту РФ, особенно по кораблям, которые еще не успели ввести в действия, это очень сильный морально-психологический удар для россиян.

ВСУ ударили по ракетоносителю РФ

Вчера, 4 ноября, Вооруженные силы нанесли удар по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи.

Позже появилась информация, что ВСУ ударили по малому ракетному кораблю "Аскольд", который еще не успели ввести в действие. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил удар по кораблю.