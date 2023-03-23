Гуменюк о "выходе" оккупантов из Новой Каховки: попытка психологического воздействия

"Это признак тактики, которую мы наблюдаем в исполнении врага время от времени. Если вернемся во времена освобождения правобережья, то эта тактика тогда тоже прозрачно прослеживалась. Они начинали усиленно грабить, паковать свои чемоданы, отправлять к родным домой все наворованное и переодевались в гражданское", - рассказала она.

Гуменюк подчеркнула, что это такая "народная примета".

"Мы уже осознаем, к чему они готовятся. Какой-то жест они опять репетируют. Мы говорим о том, что сейчас наблюдаем определенную динамику таких процессов, но осознавая, что мы в гибридной войне, мы знаем, что это может быть попытка психологического воздействия на местное население и на силы обороны", - добавила она.

По ее словам, россияне осознают, что ВСУ могут зачищать эту полосу безопасности в 30 километров.

"Именно поэтому, они имитируют свое исчезновение из населенного пункта, но это может таить в себе большую угрозу. Они могут обстрелять этот населенный пункт, обвинить силы обороны, а потом снова через пропаганду продвигать нарративы для своего электората о том, что план, не реализованный за 3 дня, все еще продолжается", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, сегодня Генштаб сообщил, что все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, расположенной на левом берегу Днепра в Херсонской области.

При этом позже в Генштабе заявили, что информация о выходе оккупантов из Новой Каховки оказалась некорректной.

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