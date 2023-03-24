RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гуменюк о вчерашней атаке на Одесскую область: РФ использует авиацию, чтобы запутать ПВО

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты во время последних атак на Одесскую область используют авиацию. Враг пытается запутать нашу противовоздушную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она заявила, что вчерашняя ракетная атака была предсказуема. Военные ранее предупреждали о таких вероятных точечных ударах.

Спикер объяснила, что, используя авиацию из Черного моря, оккупанты пытаются запутать ПВО.

"В частности, сейчас они используют тактическую авиацию и управляемые ракеты Х-59, пытаясь запутать нашу ПВО. Они снова имеют нулевой результат, а мы 100-процентный: две ракеты были выпущены, две ракеты догнала наша ПВО", - отметила Гуменюк.

Напомним, вчера вечером Россия из самолетов Су-35 из акватории Черного моря выпустила по Одесской области две управляемые ракеты Х-59. Однако силы ПВО сбили обе вражеские цели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаРосавиацияракетиракетный удар