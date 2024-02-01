Гуменюк о вчерашних взрывах в Крыму: "убежище" нашли пять ракет

Во время атаки на военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму вчера, 31 января, "убежище" нашли пять ракет. Захватчики сами это признали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Оккупанты уже и сами признали, что пять ракет нашли "убежище" на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло", - сказала Гуменюк.

Кроме того, по ее словам, россияне признались, что перед атакой не успели рассредоточить лётный состав на аэродроме "Бельбек".

"Это подтверждение от командующего Воздушными силами о том, что Крым - это Украина и мы возвращаем свое", - подчеркнула спикер.

Взрывы в Крыму

Напомним, вчера, 31 января, во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы.

Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, на которых можно было заметить следы от ракет в небе. Также в пабликах писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек" после взрывов и работы противовоздушной обороны.

Позже россияне заявили о том, что временно оккупированный Крым якобы пытались атаковать десятками ракет.

Кроме того, в высшем украинском командовании намекнули на причастность ВСУ к ударам по оккупированному Крыму.

"А вы знали, что в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации?", - отметил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

По его словам, ее штатным местом базирования является аэродром "Бельбек".

Сегодня россияне подтвердили, что вчера был атакован аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму. В частности, удар пришелся по пункту связи.