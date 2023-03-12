Гуменюк о ситуации на юге Украины: оккупанты продолжают террор мирного населения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг обстреливает мирные населенные пункты, в том числе деоккупированное Правобережье. Также продолжаются атаки время от времени по направлению Кинбурнской косы по Днепробузскому лиману и общине, Очаковской громаде", - отметила спикер.

По словам Гуменюк, россияне пытаются терроризировать местных с помощью огневого поражения, чтобы держать их в постоянном напряжении.

Спикер указала, что на оккупированном Левобережье противник также продолжает террор местного населения, в частности отбирает у людей транспорт как водный, так и наземный.

"Снова мы уничтожили две лодки, которые они обустроили под диверсионно-разведывательные группы и пытались продвинуться в сторону островов в дельте Днепра. Мы продолжаем также отслеживать их активность в направлении этих островов, она достаточно несистемна, а ситуативна. Когда они только чувствуют, что могут позволить себе какое-то движение, пытаются продвигаться, но мы отрабатываем достаточно удачно", - подчеркнула руководитель прессцентра.

В частности, уничтожен склад с боекомплектом захватчиков в районе временно оккупированного населенного пункта Олешки.

"Но враг одновременно с нашей боевой работой продолжает минометный обстрел населенных пунктов Левобережья, чтобы запугать людей, чтобы выявлять лояльных к Украине и сторонников движения сопротивления среди местного населения, потому что они очень четко отдают себе отчет в том, что наша результативная работа - это отзыв такого сотрудничества с этим. самим движением сопротивления. Поэтому они пытаются давить на местных, блокировать их перемещение, запрещая перемещение в течение дня, вводя удлиненные комендантские часы. И таким образом пытаются держать над ними контроль", - добавила Гуменюк.