Гуменюк о ситуации на юге Украины: оккупанты продолжают террор мирного населения
Ситуация на юге Украины остается достаточно сложной. Российские захватчики совершают террор против гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.
"Враг обстреливает мирные населенные пункты, в том числе деоккупированное Правобережье. Также продолжаются атаки время от времени по направлению Кинбурнской косы по Днепробузскому лиману и общине, Очаковской громаде", - отметила спикер.
По словам Гуменюк, россияне пытаются терроризировать местных с помощью огневого поражения, чтобы держать их в постоянном напряжении.
Спикер указала, что на оккупированном Левобережье противник также продолжает террор местного населения, в частности отбирает у людей транспорт как водный, так и наземный.
"Снова мы уничтожили две лодки, которые они обустроили под диверсионно-разведывательные группы и пытались продвинуться в сторону островов в дельте Днепра. Мы продолжаем также отслеживать их активность в направлении этих островов, она достаточно несистемна, а ситуативна. Когда они только чувствуют, что могут позволить себе какое-то движение, пытаются продвигаться, но мы отрабатываем достаточно удачно", - подчеркнула руководитель прессцентра.
В частности, уничтожен склад с боекомплектом захватчиков в районе временно оккупированного населенного пункта Олешки.
"Но враг одновременно с нашей боевой работой продолжает минометный обстрел населенных пунктов Левобережья, чтобы запугать людей, чтобы выявлять лояльных к Украине и сторонников движения сопротивления среди местного населения, потому что они очень четко отдают себе отчет в том, что наша результативная работа - это отзыв такого сотрудничества с этим. самим движением сопротивления. Поэтому они пытаются давить на местных, блокировать их перемещение, запрещая перемещение в течение дня, вводя удлиненные комендантские часы. И таким образом пытаются держать над ними контроль", - добавила Гуменюк.
Напомним, 11 марта, российские оккупанты атаковали ракетами Запорожье. Попали по критической инфраструктуре.
Кроме того, войска РФ обстреляли Херсон. Обломки вражеских снарядов упали на Николаевское шоссе вблизи супермаркета. Три человека погибли.
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