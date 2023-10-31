Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"

По ее словам, ВСУ, в частности, заставили российскую армию оттянуть свои позиции на левом берегу.

"Мы продолжаем достигать неплохих результатов в своей борьбе - и в контрбатарейной, и в других методах работы. Но освещению это пока не подлежит именно для того, чтобы результат был очень мощным и зафиксированным, чтобы это не было столь кратковременной победой. Наша контрбатарейная борьба заставила их также оттянуть свои позиции достаточно мощно на левом берегу, но еще недостаточно для того, чтобы прекратить обстрел правого", - рассказала Гуменюк.

Она отметила, что хотя количество артиллерийских обстрелов правобережья уменьшилось, но россияне стали чаще атаковать правый берег авиацией.

"Использование тактической авиации, которое в последнее время серьезно повысилось в общих цифрах сводок над правым берегом - это оправдание того, что артиллерия уже не всюду может доставать. И враг пытается таким образом создать себе искусственные победы, разрушая мирную гражданскую инфраструктуру, разрушая экономику региона и пытаясь ковровым способом разрушать населенные пункты на правом берегу", - пояснила спикер.

Ситуация на левобережье Херсонской области

Напомним, недавно сообщалось, что украинские войска несколько продвинулись и оттеснили кафиров на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Геолокированные кадры, опубликованные 27 октября, показывают, что подразделения ВСУ продвинулись дальше к югу возле Антоновского автомобильного моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр).

Ранее также сообщалось, что ВСУ располагает плацдармом на левобережье Херсонской области, и он расширяется.