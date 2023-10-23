Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: продолжаем отбрасывать врага

"У нас идет боевая работа, которая не подлежит разглашению. Мы продолжаем отбрасывать врага контрбатарейной борьбой, уничтожать его запасы, - рассказала Гуменюк.

По ее словам, за прошедшие боевые сутки украинским бойцам удалось уничтожить один пункт полевого боеснабжения, пункт управления беспилотниками, а также наблюдательный пункт оккупантов.

Спикер отметила, что ВСУ ведут точечную и очень прицельную работу. Они бьют по врагу так, чтобы не навредить гражданскому населению. В частности, удалось уничтожить полтора десятка оккупантов, семь единиц автобронетанковой техники, а также семь крупнокалиберных пушек.

"То есть мы стараемся максимально уменьшить враждебный потенциал, которым он может наносить ущерб правому берегу и гражданским людям", - добавила Гуменюк.

В то же время она отметила, что враг долгое время накапливал силы, подтянутые на левый берег.

По ее словам, оккупанты имеют чем маневрировать и совершают маневры, прикрываясь гражданским населением. Боевая работа будет еще долгой, но, как подчеркнула Гуменюк, успешной.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские силы удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области.

Перед этим в Генштабе сообщали, что украинские военные бьют по тылам кафиров в Херсонской области.

Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что зачистка части левого берега необходима, чтобы "облегчить жизнь правому берегу", поскольку оккупационные войска продолжают его обстреливать.