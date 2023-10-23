ВСУ расширили свое присутствие на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW
Украинские силы удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области. Также ВСУ продвинулись вперед на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Геолокационные кадры, опубликованные 22 октября, показывают, что российские войска якобы продвинулись юго-западнее Первомайского, юго-западнее Ягодного и восточнее Тернов.
Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки, Ивановки, Надежды, Белогоровки, района Серебрянского леса и Спорного.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска временно приостановили наступление в районе Ивановки, чтобы ответить на украинские атаки в направлении Орлянки.
Начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо заявил, что российские войска перебрасывают резервы, состоящие преимущественно из призывников на Купянское и Лиманское направления.
Российские источники утверждали, что украинские силы вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
Бои в Донецкой области
22 октября украинские силы продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись. Константин Машовец заявил, что украинские войска активизируют свои действия вдоль железнодорожной линии Бахмут-Горловка, и утверждал, что украинские силы пересекли железнодорожный путь к северу от Зеленополья.
Российские "военкоры" утверждали, что 21 и 22 октября украинские войска продолжали попытки пересечь железную дорогу по линии Клещиевка-Андреевка (7-10 км юго-западнее Бахмута).
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Васюкивки, Богдановки, Хромового, Андреевки и Дружбы. Владимир Фитьо заявил, что российские войска атаковали также вблизи Клещиевки.
Машовец заявил, что российские войска, в частности, подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады и 331-го гвардейского воздушно-десантного полка активизировали действия в направлении Богдановка, Ягодное и Хромово.
Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, что российские войска якобы незначительно продвинулись юго-восточнее Первомайского. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки возле Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного, Невельского и Первомайского.
Генштаб ВСУ также сообщил, что украинские силы отразили более 20 атак российских войск вблизи Марьинки, Красногоровки и Победы (все на юго-западной окраине Донецка), Невельского и Новомихайловки.
"Южная ось"
Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвинулись вблизи Новодонецкого (12 км юго-восточнее Великой Новоселки). Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки возле Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского и Приютного.
22 октября российский военный блоггер заявил, что войска РФ контратаковали вблизи Полтавки и охарактеризовали этот район как новое направление российских наступательных действий.
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении. Российский военкор заявил, что небольшие украинские группы ведут разведку в районе Вербового.
Генштаб ВСУ также заявил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Роботиного и Вербового.
Сообщается, что на 22 октября украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские источники продолжают утверждать, что украинские силы действуют в Крынках и что бои продолжаются у села.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские силы расширили свое присутствие на восточном берегу и позиции от береговой линии Днепра до верховьев реки Конка.
Российский источник утверждал, что украинские войска продвинулись в 5 км между Олешками и Казачьими Лагерями.
Войска РФ продолжают наносить большое количество авиаударов по правому берегу Херсонской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла авиаудары вблизи Ольговки, Львова, Тягинки, Токаревки, Понятивки и Барвинка.
Представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что за минувшие сутки российские войска выпустили 36 бомб по населенным пунктам Херсонской области.
Российский военкор заявил, что 22 октября украинские силы запустили неустановленное количество ракет С-200 по оккупированному Севастополю.
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