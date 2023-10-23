ВСУ расширили свое присутствие на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские силы удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области. Также ВСУ продвинулись вперед на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 22 октября, показывают, что российские войска якобы продвинулись юго-западнее Первомайского, юго-западнее Ягодного и восточнее Тернов.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки, Ивановки, Надежды, Белогоровки, района Серебрянского леса и Спорного.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска временно приостановили наступление в районе Ивановки, чтобы ответить на украинские атаки в направлении Орлянки.

Начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо заявил, что российские войска перебрасывают резервы, состоящие преимущественно из призывников на Купянское и Лиманское направления.

Российские источники утверждали, что украинские силы вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Бои в Донецкой области

22 октября украинские силы продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись. Константин Машовец заявил, что украинские войска активизируют свои действия вдоль железнодорожной линии Бахмут-Горловка, и утверждал, что украинские силы пересекли железнодорожный путь к северу от Зеленополья.

Российские "военкоры" утверждали, что 21 и 22 октября украинские войска продолжали попытки пересечь железную дорогу по линии Клещиевка-Андреевка (7-10 км юго-западнее Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Васюкивки, Богдановки, Хромового, Андреевки и Дружбы. Владимир Фитьо заявил, что российские войска атаковали также вблизи Клещиевки.

Машовец заявил, что российские войска, в частности, подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады и 331-го гвардейского воздушно-десантного полка активизировали действия в направлении Богдановка, Ягодное и Хромово.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, что российские войска якобы незначительно продвинулись юго-восточнее Первомайского. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки возле Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного, Невельского и Первомайского.

Генштаб ВСУ также сообщил, что украинские силы отразили более 20 атак российских войск вблизи Марьинки, Красногоровки и Победы (все на юго-западной окраине Донецка), Невельского и Новомихайловки.

"Южная ось"

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвинулись вблизи Новодонецкого (12 км юго-восточнее Великой Новоселки). Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки возле Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского и Приютного.

22 октября российский военный блоггер заявил, что войска РФ контратаковали вблизи Полтавки и охарактеризовали этот район как новое направление российских наступательных действий.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении. Российский военкор заявил, что небольшие украинские группы ведут разведку в районе Вербового.

Генштаб ВСУ также заявил, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Роботиного и Вербового.

Сообщается, что на 22 октября украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские источники продолжают утверждать, что украинские силы действуют в Крынках и что бои продолжаются у села.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские силы расширили свое присутствие на восточном берегу и позиции от береговой линии Днепра до верховьев реки Конка.

Российский источник утверждал, что украинские войска продвинулись в 5 км между Олешками и Казачьими Лагерями.

Войска РФ продолжают наносить большое количество авиаударов по правому берегу Херсонской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла авиаудары вблизи Ольговки, Львова, Тягинки, Токаревки, Понятивки и Барвинка.

Представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что за минувшие сутки российские войска выпустили 36 бомб по населенным пунктам Херсонской области.