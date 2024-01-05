Гуменюк рассказала о ночных атаках "Шахедов": сбили не менее 10 дронов, есть раненые

Войска РФ выпустили по территории Украины несколько групп "Шахедов", атака продолжается. Украинские военные уничтожили не менее 10 вражеских ударных беспилотников.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире национального телемарафона.

"На юге шла боевая работа. Мы наблюдали две волны атак. Первая продолжалась три часа. Через два часа началась новая волна. Боевая работа и сбития продолжаются", - заявила Гуменюк.

По ее словам, работа Сил обороны по "Шахедам" была результативна. Силы ПВО смогли уничтожить не менее 10 ударных беспилотников, по четыре в Херсонской и Днепропетровской областях, а также по одному – в Кировоградской и Николаевской.

"К сожалению, не обошлось без попаданий. На этот раз враг бил по сельскохозяйственным объектам и гражданским учреждениям. Это и ангары для хранения зерна, и дома культуры. К сожалению, предварительно есть раненые", - добавила она.

Комбинированные удары россиян по Украине

Напомним, вчера, 4 января, российские войска выпустили несколько ракет по территории Украины. В частности, под атакой был Кропивницкий. Враг обстрелял несколько энергообъектов в городе, в результате чего ранены.

Также вчера вечером россияне выпустили по территории Украины несколько групп "Шахедов". Воздушная тревога объявлялась в ряде южных и центральных областей.

Также 2 января россияне устроили массированный ракетный удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 72 ракеты. Большинство ракет – около 60 – были сбиты в районе Киева. Среди них - 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".