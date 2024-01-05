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Гуменюк рассказала о ночных атаках "Шахедов": сбили не менее 10 дронов, есть раненые

Пятница 05 января 2024 07:37
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Гуменюк рассказала о ночных атаках "Шахедов": сбили не менее 10 дронов, есть раненые Фото: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ выпустили по территории Украины несколько групп "Шахедов", атака продолжается. Украинские военные уничтожили не менее 10 вражеских ударных беспилотников.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире национального телемарафона.

"На юге шла боевая работа. Мы наблюдали две волны атак. Первая продолжалась три часа. Через два часа началась новая волна. Боевая работа и сбития продолжаются", - заявила Гуменюк.

По ее словам, работа Сил обороны по "Шахедам" была результативна. Силы ПВО смогли уничтожить не менее 10 ударных беспилотников, по четыре в Херсонской и Днепропетровской областях, а также по одному – в Кировоградской и Николаевской.

"К сожалению, не обошлось без попаданий. На этот раз враг бил по сельскохозяйственным объектам и гражданским учреждениям. Это и ангары для хранения зерна, и дома культуры. К сожалению, предварительно есть раненые", - добавила она.

Комбинированные удары россиян по Украине

Напомним, вчера, 4 января, российские войска выпустили несколько ракет по территории Украины. В частности, под атакой был Кропивницкий. Враг обстрелял несколько энергообъектов в городе, в результате чего ранены.

Также вчера вечером россияне выпустили по территории Украины несколько групп "Шахедов". Воздушная тревога объявлялась в ряде южных и центральных областей.

Также 2 января россияне устроили массированный ракетный удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 72 ракеты. Большинство ракет – около 60 – были сбиты в районе Киева. Среди них - 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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