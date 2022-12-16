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Гуменюк рассказала, как РФ пытается рассредоточить внимание нашей ПВО во время массированного удара

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия пытается рассредоточить внимание украинской противовоздушной обороны путем вывода в море ракетоносителя во время массированных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководительницу пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телеканала "Киев".

Она отметила, что вчера вечером и сегодня утром в море не было ни одного российского корабля. Они зашли в пункт базирования, где укрывались от шторма.

При этом корабли покинули пункт базирования при подготовке массированного ракетного удара для рассредоточения сил украинского ПВО.

"Враг уже не впервые применяет такую тактику. Когда поднимаются самолеты разных типов, несущие ракеты воздушного базирования разного типа. И подключается морской ракетоноситель, чтобы максимально рассредоточить силы ПВО", - сказала Гуменюк.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к очередной массированной атаке по территории Украины. В Воздушных силах сообщили, что оккупанты выпустили более 60 ракет. В частности, были зафиксированы пуски "Калибров" с Черного моря.

Кроме того, сегодня россияне впервые подняли стратегические самолеты Ту-95 с ракетами из Энгельса.

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