Гуменюк о российских атаках: враг прибегает к хитростям, чтобы запутать ПВО
Военные Российской Федерации пытаются запутать противовоздушную оборону Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.
"Видим попытки разветвить усилия ПВО и рассредоточить нашу сконцентрированность. Если анализировать прошлогоднюю атаку, то там один дрон был на Кировоградщину, один дрон на Николаевщину, а потом пошли в Одесскую область", - сообщила пресс-секретарь.
Гуменюк объяснила, что таким образом военные РФ пытались промерить, где и каким образом будут работать ВСУ.
"Могу заметить, что в боевых сутках были применены не только "Шахеды" ночью, но и через несколько часов враг совершил ракетную атаку. По Одесской области был удар Ониксами, хотя в небе над Черным морем имитировалась активность тактической авиации. Все эти хитрости направлены на запутывание реагирования систем ПВО", - добавила она.
Атака россиян
Напомним, что российские войска вчера поздно вечером нанесли ракетные удары по Харькову, а после чего взялись атаковать юг Украины "Шахедами", в том числе враг нацелился на Одессу.
В материале РБК-Украина собрало все последствия вражеских атак на Харьков и Одессу.
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