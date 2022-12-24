Гуменюк о мести за Херсон: наши удары ложатся только туда, где есть враг

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя сегодняшний обстрел Херсона, заявила, что удары ВСУ в отличие от российских взвешены, выверены и ложатся только туда, где есть скопление врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Контрбатарейное противостояние, которое происходит сейчас вдоль всей линии фронта, оно в первую очередь взвешено и целесообразно. В любом случае мы помним о том, что на левом берегу, где базируется враг, он пытается скрываться за местными. Поэтому наши удары в отличие от вражеских взвешены, выверены и ложатся только туда, где есть скопление врага. Для того чтобы не быть теми чудовищами, какими являются они", - сказала Гуменюк.

Напомним, в субботу, 24 декабря, россияне обстреляли центр Херсона из "Градов" и зажигательных боеприпасов.

В результате вражеских обстрелов погибли по меньшей мере 10 человек. Кроме того, 55 человек получили ранения, 18 из которых находятся в тяжелом состоянии.

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