Гуменюк о нарративах РФ о "взятии" Одессы: на пути в город врага ждет судьба "Москвы"

"Эти нарративы рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Потому что все цивилизованное человечество понимает, что не взять Одессу, не уничтожить Одессу они не смогут", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что россияне не решаются подойти к Одессе уже долгое время, потому что "они хорошо помнят, что на пути в город их ждет судьба "Москвы".

Спикер подчеркнула, что ракетные удары РФ - это и есть ответ и попытка продемонстрировать свою силу и террор, которым они заменяют те "победы", которые обещали на поле боя и никак не могут их достичь.

"Эта тактика нам знакома, и мы уже неоднократно с этим сталкивались. Только нет успехов на поле боя - усиливается террор населения", - добавила Гуменюк.