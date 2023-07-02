Гуменюк о боях возле Антоновского моста: продолжается мощная работа

Возле Антоновского моста в Херсонской области продолжаются бои. Ситуация там сложная, но ВСУ продолжают уничтожать противников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что боевая работа у Антоновского моста продолжается, но военным нужна информационная тишина.

"Сейчас идет мощная боевая работа, в частности. Акцент на контрбатарейной борьбе, потому что особенности нашей линии фронта в этой зоне действительно, что она в зоне реки Днепр. Ее русло несколько деформировано, вследствие той катастрофы, которую сделали оккупанты, взорвав Каховскую плотину. Очень усложнена эта боевая работа", - сказала она.

По ее словам, за минувшие сутки в этом районе было уничтожено 49 российских оккупантов и 15 единиц вражеской техники.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее в сети появилась информация, что бои в районе Антоновского моста в Херсонской области активизировались.

Аналитики ISW сообщили, что украинские военные, вероятно, заняли и удерживают определенные позиции на восточном (левом) берегу. Речь идет именно о районе Антоновского моста. Российские оккупанты утверждают, что якобы отражают наступления, а ВСУ не продвигаются.

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