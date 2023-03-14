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В "гуманитарке" для переселенцев обнаружили некачественные консервы на миллионы гривен

Фото: в "гуманитарке" для переселенцев обнаружили некачественные консервы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Кировоградской области руководитель предприятия подозревается в снабжении некачественными консервами на 13,7 миллиона гривен. Их обнаружили в гуманитарке для переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый в мае 2022 года в рамках государственной закупки продовольственных товаров длительного хранения поставил товар ненадлежащего качества на 13,7 млн грн.

"Речь идет о поставках 26 тысяч банок консервы говяжьей, которая использовалась при формировании гуманитарных свертков, предназначенных для регионов, где продолжаются боевые действия", - говорится в сообщении.

Как оказалось, технические характеристики тушеной консервы не отвечали требованиям ГОСТа и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов.

При процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры доложено о подозрении руководителю предприятия в присвоении средств в особо крупных размерах (ч.5 ст. 191 УК Украины).

Как сообщалось, в Тернопольской области псевдоволонтеры на собственные нужды потратили почти 2 миллиона гривен, которые предварительно собрали у граждан. Два мужчины и женщина приобрели себе автомобили, мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие ценности.

Напомним, в Шевченковском районе Харькова правоохранители задержали мужчину, который возле супермаркета торговал товарами, предназначенными для гуманитарной помощи.

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