Гуманітарний центр на базі "Запоріжсталі" може сортувати до 15 вагонів допомоги на добу

"На гуманітарні потреби Фондом Ріната Ахметова спільно з компанією Метінвест та бізнесами SCM було спрямовано вже понад 600 млн гривень. У Запоріжжі організовано хаб, де щодня працюють понад 200 волонтерів. Вони виходять на роботу і роблять гуманітарні пакунки. Сьогодні ми відправляємо перші дві фури допомоги до Покровського - набори отримають жителі Волновахи, евакуйовані в Покровськ. І це тільки початок: ми будемо рухатися далі у розгортанні цього центру і збільшення його потужності", - повідомив Мироненко.

За його словами, гуманітарний штаб у Запоріжжі очікує на розширення переліку позицій гуманітарної допомоги: треба отримувати додаткові ліки, продукти харчування і борошно.

"Нам потрібно збільшення поставок, з якими ми зможемо працювати, щоб відправляти допомогу всім, хто цього потребує. Також ми сподіваємось, що нам вдасться доправити гуманітарний вантаж до Маріуполя. Зараз колона їде до міста: ми дуже сподіваємося, що 9 фур та 30 автобусів доїдуть до міста, і ми надамо українському Маріуполю всю необхідну допомогу", - розповів Мироненко.

Нагадаємо, також волонтери групи "Метінвесту" підготували місця для переселенців із найгарячіших точок України. Людей чекають у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Покровську: тут підготовлені продукти, одяг, ліки, ковдри, білизна і всі необхідні побутові речі.

Загалом волонтери підготували 5500 спальних місць - на базах відпочинку, у санаторіях, профілакторіях та гуртожитках.