ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гуманітарні коридори на 21 березня: де сьогодні відбудеться евакуація

Новость на русском →
Україна, Понеділок 21 березня 2022 10:01
Гуманітарні коридори на 21 березня: де сьогодні відбудеться евакуація Фото: в Україні працюватимуть 8 гуманітарних коридорів для евакуації населення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні в понеділок, 21 березня, продовжиться евакуація мирного населення з гарячих точок. Сьогодні працюватимуть 8 гуманітарних коридорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

Донецька область

Автобуси для евакуації і гуманітарна допомога буде відправлена в Маріуполь. Після збирання людей у місці для евакуації автобуси вирушать за маршрутами, також в колоні будуть слідувати приватні автомобілі мешканців Маріуполя.

З міста Бердянськ Запорізької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

З міста Мангуш Донецької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

З селища Микільське Донецької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Мікільське - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

Із села Мелекіне Донецької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Мелекіно - Портівське - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

Київська область

Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутами. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

Із селища Козаровичі Київської області до міста Києва

Маршрут: Козаровичі - Лютіж - Старі Петрівці - Нові Петрівці - Вишгород - Київ.

Із села Ворзель Київської області у напрямку селища Білогородка

Маршрут: Ворзель - Михайлівка-Рубежівка - Мрія - Шпитки - Петрушки - Білогородка.

З міста Буча Київської області до селища Білогородка

Маршрут: Буча - Ворзель - Михайлівка-Рубежівка - Забуччя - Дмитрівка - Капітанівка - Стоянка - Білогородка.

Із селища Велика Димерка Київської області до міста Бровари

Маршрут: Велика Димерка - Богданівка - Рудня - Літки - Рожни - Пухівка - Бровари.

Луганська область

Автомобілі з продуктами та медикаментами, а також автобуси для евакуації людей будуть відправлені із міста Бахмут.

Маршрути: Бахмут - Лисичанськ - Бахмут. Бахмут - Лисичанськ - Сєверодонецьк - Лисичанськ - Бахмут. Бахмут - Лисичанськ - Гірське - Бахмут.

Крім того, в Луганській області відбудеться евакуація залізницею. Евакуаційний потяг відправиться зі станції Новозолотарівка, орієнтовно о 14:00.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

  • Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; вул. "40 років перемоги" біля будинку № 15;
  • Привілля: центральна площа;
  • Сєвєродонецьк: 11:00 - міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
  • Рубіжне: Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Донецька область

Місцеві жителі матимуть змогу евакуюватися залізницею.

Розклад поїздів на 21 березня:

  • поїзд № 45/46 Лозова - Ужгород (можливе продовження до ст. Краматорськ) - час відправлення уточнюється;
  • поїзд № 271/270 Краматорськ - Львів (відправлення з Краматорська о 13:00);
  • поїзд № 273/272 Краматорськ - Львів (відправлення з Краматорська о 16:00);
  • поїзд № 138/137 Лозова - Хмельницький (можливе продовження до ст. Краматорськ) - час відправлення уточнюється;
  • поїзд № 142/141 Лозова - Львів (час відправлення уточнюється).

Нагадаємо, минулої доби окупанти продовжували обстрілювати Луганську область. В Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній було зруйновано 12 будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні