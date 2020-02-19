Гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу, - ООН

У 2020 році ООН необхідно 158 млн доларів для надання допомоги населенню на Донбасі. Про це заявила заступник генсека ООН з політичних питань і питань розбудови миру Розмарі Дікарло, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що всього допомоги потребують близько 3,4 млн осіб на сході України.

"Цивільне населення платить найвищу ціну в цій кризі. 3,4 мільйона включаючи старих, дітей та людей з інвалідністю потребують гуманітарної допомоги і захисту... План гуманітарного реагування у 2020-му році вимагатиме 158 мільйонів доларів з тим, щоб надати допомогу двом мільйонам людей", - заявила Дікарло.

Вона додала, що з 2014 року ООН і партнери змогли надати допомогу 1 мільйону осіб щорічно, надаючи рятує життя допомога.

"Однак це менше третини всієї кількості населення, яке потребує допомоги", - сказала Дікарло.

Заступник генсека ООН також зазначила, що в минулому році від військових дій постраждали школи та об'єкти водопостачання.

"У 2019 році зафіксовано 50 інцидентів, в результаті яких постраждали освітні об'єкти. Це збільшення на 200% порівняно з 2018 роком; 88 інцидентів при яких пошкоджені об'єкти водопостачання поблизу лінії зіткнення. Напади на цивільну інфраструктуру повинні припинитися", - закликала Дікарло.

Нагадаємо, за даними ООН, за минулий рік від військових дій на Донбасі постраждали 167 цивільних: 27 загиблих і 140 поранених.

Засідання Радбезу ООН відбулося 18 феравля 2020, після того, як вранці озброєні формування РФ атакували українські позиції.