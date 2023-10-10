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Гуманитарная миссия Frida заявила о старте проекта по помощи украинцам с ПТСР

Вторник 10 октября 2023 16:32
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Гуманитарная миссия Frida заявила о старте проекта по помощи украинцам с ПТСР Фото: Роман Гольдман и Марк Невяжский (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

В международный День психического здоровья гуманитарная украинско-израильская миссия Frida заявила о старте проекта по помощи украинцам с посттравматическим синдромом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на идеологов гуманитарной миссии Романа Гольдман и Марка Невяжского.

"Этот вопрос крайне актуален для воюющей Украины, а Израиль имеет огромный опыт помощи таким людям. Проект реализуется в трех направлениях: лечение пациентов с ПТСР, их психологическая адаптация, повышение квалификации украинских специалистов в области психологической помощи и социальной защиты", - сообщил Роман Гольдман.

ПО его словам, в проекте участвуют ведущие международные специалисты, куратором выступает главный психиатр центрального округа Израиля, врач высшей категории Жанна Якеревич.

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Израиль ПТСР
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